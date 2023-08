Le Barça propose un contrat étrange à Neymar, la presse anglaise fait ses adieux à Harry Kane

Contrat de courte durée pour Neymar

Le retour de Neymar en Catalogne est dans les cordes. L’émission El Chiringuito a lâché une bombe hier en annonçant hier un accord total sur la base d’un contrat de deux ans + une en option avec un salaire de 13M€ par saison. Et bien sur son site, le Mundo Deportivo annonce une formule plus étrange. Le média espagnol confirme que le plan étudié par le Barça est de passer par le biais de l’Arabie saoudite. En l’occurrence ici, un transfert à Al Hilal puis un prêt au Barça. Comme on vous l’a révélé, le club saoudien veut envoyer une délégation pour rencontrer le père du Brésilien. En revanche concernant la durée du contrat, elle ne serait que d’un an. Un contrat court avec un salaire évolutif. Une solution qui pourrait convaincre le coach Xavi qui n’est pas emballé par son retour.

L’Angleterre pleure Harry Kane

La signature d’Harry Kane a enfin été officialisée ! Après des semaines de négociations intenses, le Bayern Munich met enfin la main sur le redoutable buteur anglais. Il s’engage en faveur des Bavarois en échange d’un transfert record à 110 M€. Il a signé un contrat jusqu’en 2027 et portera le numéro 9, comme le précise le communiqué. C’est le plus gros transfert de l’histoire pour le Bayern et la plus grosse vente pour Tottenham. La presse anglaise a de son côté anticipé son départ avec des adieux à la légende des Spurs. «Porte-toi bien», lance le Daily Express. Le Daily Mail rapporte que le club londonien est désormais en deuil en ajoutant que Kane a tourné le dos au Spurs. C’est une nouvelle page qui va s’ouvrir pour le capitaine des Three Lions, qui va enfin pouvoir partir à la conquête de titre.

Le Real veut régler le dossier du remplaçant de Courtois

En plus de devoir jouer sans véritable 9, le Real Madrid a perdu Thibaut Courtois pour une longue durée. C’est le jeune Lunin qui va garder les cages, et comme le signale le journal AS dans son encart, le gardien ukrainien a toute la confiance du staff. Néanmoins, le Real va vite se pencher sur un remplaçant pour le Belge. Comme on vous l’a révélé, Yassine Bounou est en pole position devant des Navas, De Gea ou encore Kepa. Le journal Marca précise que les négociations ont débuté. Pour rappel, le gardien marocain est sous contrat jusqu’en 2025 et a une clause libératoire de 50 M€.