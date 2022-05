Le directeur de la Serie A critique la prolongation de Mbappé

La suite après cette publicité

La prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint Germain fait jaser beaucoup de monde en Europe. Après les plaintes de la Liga et de son président Javier Tebas, c'est au tour de son homologue italien, Luigi De Siervo, de s'exprimer sur la situation. Il profitait d'un entretien à la radio italienne pour évoquer le titre de champion de l'AC Milan pour critiquer le PSG et Mbappé : «félicitations à l'AC Milan, le succès vient de la capacité à tenir les comptes en ordre et à gérer une place en se donnant des règles normales. Ce qui n'est pas bon, c'est ce qui s'est passé à Paris avec Mbappé.»

Opposant le projet parisien à celui milanais, le directeur exécutif de la Serie A estime que des inégalités trop fortes en terme d'argent risque de tuer le football : «si le football continue d'avoir des propriétaires qui ont un pouvoir d'achat illimité et qui sont prêts à faire des choses folles, il deviendra un football insoutenable conduit uniquement par la logique de celui qui a le plus d'argent à dépenser. Le modèle sain est celui que Milan a su construire avec ses dirigeants, sa croissance et ses investissements raisonnés.»