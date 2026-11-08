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Ligue 1

Le groupe de l’OM face à Lens avec un absent et un revenant

Par Jordan Pardon
1 min.
Lens Marseille
winamax
1 2.10 N 3.50 2 2.80 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

Vainqueur lors de ses quatre dernières sorties en Ligue 1, l’Olympique de Marseille veut transformer l’essai ce dimanche soir face au RC Lens, un adversaire malade et sans doute sonné par sa défaite 9-1 face à Côme mercredi en Ligue des Champions.

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Olympique de Marseille
📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #RCLOM

Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Lens 💪
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Bruno Genesio a dévoilé dans la matinée son groupe, dans lequel figure Amine Harit, préservé cette semaine en Ligue Europa contre Leverkusen (victoire 1-0). Touché au genou, le latéral gauche italien, Emerson, est encore absent. Keyliane Abdallah est convoqué, tout comme Tadjidine Mmadi, Alexi Koum, Kelyann Bezahaf, ou encore Nouhoum Kamissoko. Pas d’Antoine Valero en revanche.

Pub. le - MAJ le
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