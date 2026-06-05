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Brésil : Carlo Ancelotti a aimé le geste de Marquinhos

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Marquinhos et Gabriel @Maxppp
Brésil Égypte

Carlo Ancelotti donnait une conférence de presse ce vendredi, à deux jours du match amical face à l’Égypte. À cette occasion, le sélectionneur auriverde a tenu à saluer le geste de Marquinhos, parti réconforter son compatriote Gabriel, auteur du tir au but raté qui a sacré le PSG en Ligue des Champions.

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«C’est un très beau geste, celui d’un capitaine, d’un professionnel sérieux, qui comprend ce qui peut arriver dans le football. Gabriel aussi, il est intelligent et a compris que dans le football, on peut commettre des erreurs. L’important, c’est de rebondir rapidement après une erreur. Il a toutes les qualités requises et je suis convaincu qu’il a tourné la page. Il est concentré sur ce qui va se passer dans les prochains jours», a-t-il confié.

Pub. le - MAJ le
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