William Saliba est fâché contre l’OM pour Nwaneri

Passé par l’OM dont il garde un excellent souvenir, William Saliba avait conseillé à son coéquipier Ethan Nwaneri de rejoindre le club phocéen cet hiver en prêt. Si l’aventure avait bien commencé pour le prodige anglais (un but sur ses débuts contre Lens en janvier), elle s’est mal terminée, au point de le voir disparaître sur les derniers matchs de la saison. Une situation qui aurait agacé William Saliba d’après un membre de son entourage, interrogé par La Provence.

La suite après cette publicité

«Il n’a pas voulu regarder les derniers matches de l’OM car il était en colère contre le club à cause d’Ethan Nwaneri. Il lui avait conseillé d’aller à l’OM, lui disait que c’était le plus grand club du monde, qu’il y avait une super ambiance ! Et il a trop peu joué à son goût, ce qui ne lui a pas plu." S’il pouvait évacuer toute sa frustration sur le PSG…»