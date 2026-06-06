Maroc : Fouzi Lekjaa devra patienter pour sa réélection

Fouzi Lekjaa devra patienter avant d’être officiellement reconduit à la tête de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Alors que son troisième mandat arrivait à échéance ce vendredi, la fédération a annoncé le report de son assemblée générale élective au mois de septembre, prolongeant ainsi automatiquement son mandat de plusieurs mois.

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Président de la FRMF depuis 2014, Lekjaa reste le grand favori à sa propre succession. Vice-président de la CAF et membre du Conseil de la FIFA, il bénéficie des dérogations prévues par la législation marocaine pour briguer un nouveau mandat. Son influence croissante sur le football africain et les succès enregistrés par le Maroc ces dernières années renforcent encore sa position.