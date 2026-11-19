La trêve internationale de novembre a été celle du changement au Racing Club de Lens. Après une semaine noire où les Nordistes ont perdu contre Lille (1-0), été humiliés par Côme (9-1) et battus par l’Olympique de Marseille (2-1), le club artésien a décidé de se séparer de son coach Yannick Cahuzac. Un deuxième changement d’entraîneur, puisque l’ancien de Bastia avait également succédé à Dino Toppmöller intronisé l’été dernier. En concurrence avec Pierre Sage, qui avait mené les Lensois à la deuxième place de Ligue 1 la saison passée avant de tenter sa chance à Crystal Palace, Didier Digard a finalement été choisi.

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Interrogé sur le fait que son nom soit arrivé après celui de Pierre Sage du côté de Lens, Didier Digard s’en est accommodé en conférence de presse : «je pense que le doute fait partie du métier, de la réflexion et des bonnes décisions. C’est important de douter parce que ça permet une réflexion plus élargie. Il y a effectivement pu avoir une réflexion sur le fait des changements d’entraîneur. Mais ça a été balayé par ces longues et très enrichissantes discussions avec toutes les parties décideuses du club pour ce poste. Quand on a passé d’être quasiment le doyen des entraîneurs sur son banc à un banc où il y a eu beaucoup de changements, il y a eu une réflexion. Mais en aucun cas au fait de me lier au nom de Pierre Sage parce qu’il faudrait être stupide pour ne pas comprendre et il faudrait que l’ego prenne le dessus.»

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Didier Digard a envie de prouver à Lens que le choix était bon

Didier Digard s’est d’ailleurs montré élogieux envers celui qui a aidé Lens à briller lors du précédent exercice : «j’ai été compréhensif de par tout ce qu’il a pu apporter au club, de par l’histoire commune et ce titre (la Coupe de France 2026). Je suis plutôt admiratif de ce qui a été fait. Et j’ai la chance de pouvoir, grâce à ce travail, récupérer un club avec beaucoup de qualité et beaucoup d’ambition et qui est engagé dans la plus grande des compétitions. Donc c’est un vrai honneur et je suis très content.» Questionné sur ce qui avait fait la différence auprès des dirigeants lensois, il a joué la carte de l’humour : «la différence, mon sourire… Premières discussions, jeudi, avec ma vision du club, ce que j’aimerais mettre en place. Puis vendredi, avec le président. Dans ma carrière, on m’a ouvert énormément de portes pour comprendre beaucoup de choses dans ce qui se joue dans les stratégies de club. Quand on a connu ce petit traumatisme de changement de coach, et qu’on est un club stable, on cherche un coach qui a une stratégie club, on doit être forts tous ensemble.»

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Enfin l’ancien coach de Nice et du Havre arrive dans un club qualifié en Ligue des Champions alors qu’il végétait comme lanterne rouge de Ligue 1 avec le club normand. Une situation bien différente qui lui met de la pression, mais il n’est pas inquiet du déroulement des choses : «je n’étais pas du tout programmé pour être entraîneur quand j’ai pris Nice pour faire une série exceptionnelle puis enchaîner en Coupe d’Europe et retrouver la réserve ensuite. Je le fais sans problème par amour du foot. Derrière, je suis allé au Havre où j’ai, effectivement, fini l’aventure sans victoire pour derrière me retrouver en Ligue des champions. Je pense que c’est montrer aussi que j’ai des gens qui travaillent plus que ce qu’on pourrait penser et qui ont creusé plus que les derniers temps. J’ai l’habitude de dire que si on est au régime ce n’est pas à cause du dernier repas que l’on a fait (sourire). Il faut avoir des réflexions plus poussées que ça. Quand on veut repartir sur un projet et s’inscrire dans la durée, il faut une réflexion profonde. Je pense avoir connu beaucoup de choses, bonnes et moins bonnes, qui ont façonné la personne que je suis et ce que je peux apporter au club.» Le message est passé, place désormais aux actes.