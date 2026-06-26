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Coupe du Monde

CdM 2026, Angleterre : Cole Palmer s’exprime enfin sur sa non-sélection

Par Maxime Barbaud
1 min.
Cole Palmer @Maxppp

C’était l’une des grandes surprises de Thomas Tuchel dans sa liste pour la Coupe du Monde. Cole Palmer n’a pas été appelé, au même prix que d’autres talents comme Phil Foden, Trent Alexander-Arnold ou encore Harry Maguire. Cela a forcément créé du débat outre Manche, surtout pour le joueur de Chelsea, 8e du dernier Ballon d’Or. Il ne s’était pas encore exprimé sur cette déception qu’il prend avec philosophie. «Je vais me détendre cet été, me reposer pour la première fois depuis trois ou quatre ans, avant de refaire ce que j’aime».

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Dans cet entretien accordé à un média anglais i-D, il comprend le choix de son sélectionneur. «Cette saison n’a pas été la meilleure, mais c’est comme ça. Je ne vais pas me lamenter sur une décision qu’on ne peut pas changer, et j’espère que les gars iront jusqu’au bout», affirme-t-il. Après deux matchs, l’Angleterre est à 4 points et devrait voir les 16es de finale, alors qu’il reste à jouer le Panama ce samedi (23h, heure française). Palmer sera sans doute devant sa télé, mais pas sûr non plus. «Si je n’ai rien de prévu, alors je regarderai les matchs, oui».

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