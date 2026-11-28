Comme un air de déjà-vu pour Sébastien Tambouret. L’intérimaire du Stade Rennais s’apprête à prendre en main l’équipe première pour la deuxième fois à dix mois d’intervalle. Il avait pris le relais le temps d’une victoire contre le PSG (3-1) entre le départ d’Habib Beye et la venue de Franck Haise. C’est même une 3e pour l’habituel entraîneur de la réserve puisqu’il avait déjà dépanné en novembre 2024 entre Julien Stéphan et Jorge Sampaoli. C’était contre Toulouse cette fois (défaite 2-0), un adversaire qu’il s’apprête à retrouver ce dimanche (17h15).

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C’est bien lui qui sera sur le banc breton en lieu et place de Haise. Ce dernier a été écarté hier en raison de sa série de mauvais résultats (1 victoire sur les 8 derniers matchs toutes compétitions confondues) et d’un vestiaire qu’il s’est mis à dos. « Le SRFC a engagé une procédure à l’endroit de son entraîneur principal, monsieur Franck Haise et deux de ses adjoints Messieurs Johann Ramaré et Lilian Nalis. Jusqu’à nouvel ordre, la gestion de l’équipe professionnelle sera assurée par Messieurs Sébastien Tambouret, Pierre-Alexandre Lelièvre et Hervé Sekli », indiquait le communiqué.

« Hier en fin d’après-midi, j’ai reçu un message. Loïc Désiré (le directeur sportif) m’a appelé en me disant qu’il pouvait y avoir des changements, qu’il souhaitait me rencontrer, rembobine l’heureux élu ce samedi en conférence de presse. J’ai eu un moment d’échange avec le président, avec Loïc. Je sens leur confiance. On a parlé de cette mission, de ce match à préparer ensemble, parce qu’aujourd’hui, on a tous des responsabilités dans ce qu’on va être capable de faire par rapport au match de Toulouse. En tout cas, ça a été un échange constructif pour ressentir leur confiance, leur soutien dans cette situation. Parce que je ne viens pas seul, je ne suis pas seul. »

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À peine 24 heures avant le déplacement à Toulouse

Tambouret est accompagné de gens de confiance et d’un groupe qu’il connaît finalement assez bien pour l’avoir pris en main en début d’année. Il n’a en revanche que quelques heures devant lui, et une séance, pour mettre en place son plan de jeu au Stadium Municipal. « C’est vraiment en cours de réflexion, parce que la formule qui gagne, malheureusement, n’existe pas. J’ai mes convictions, j’ai une idée, après avoir échangé et regardé par rapport à Toulouse. Mais le tout, ce n’est pas de faire ce que je souhaite, mais de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. » Il faut faire vite et de manière efficace auprès de joueurs qui doivent également se prendre en main. Pour corser le tout, Cresswell et Thomasson seront absents, Samba, Rongier et Camara sont incertains.

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« Il va falloir prendre des raccourcis, aller à l’essentiel. Forcément, on va parler de trouver le bon courant, de remettre les doigts dans la prise, poursuit-il. Quand ça va un peu moins bien, on parle toujours de retrouver de la confiance, de qualité technique, se sentir bien physiquement et mentalement. Mais aujourd’hui, les joueurs sont concernés. Ils connaissent la situation. J’en ai discuté avec certains. Ils sont frustrés par rapport à ce qu’ils ont fait, ce qu’ils montrent. Ils savent également qu’ils sont capables de faire plus, beaucoup plus. » Pendant que l’équipe tentera de se relancer malgré ce contexte compliqué, la direction cherche un successeur à Haise, qui ne devrait pas être Pierre Sage.