L’Inde annonce un match amical contre le Brésil

Absente de la Coupe du Monde 2026 et seulement 138e au classement FIFA, la sélection indienne reste très faible malgré une population dépassant le milliard d’habitants. Les Tigres Bleus qui ne disputeront pas la Coupe d’Asie 2027 vont toutefois jouer un match prestigieux.

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A date for the history books. 🇮🇳🤝🇧🇷 pic.twitter.com/Sj7zneeHnv — Indian Football (@IndianFootball) July 30, 2026

En effet le 3 octobre prochain, l’Inde va défier le Brésil lors d’un match amical. Les Auriverdes défieront la sélection indienne du côté de Calcutta. A noter déjà le forfait de Rodrygo Goes, blessé de longue durée du côté du Real Madrid.