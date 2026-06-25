CdM 2026 : le match France-Norvège menacé par des orages

La météo viendra-t-elle déranger la rencontre entre la France et la Norvège (vendredi à 21h00) comme annoncé par les médias locaux ? À l’heure actuelle, on sait que la Coupe du Monde 2026 peut effectivement être confrontée à une question d’équité sportive en raison du protocole météo appliqué aux États-Unis. Certes, les deux dernières rencontres de chaque groupe sont disputées au même moment afin d’éviter toute confusion entre les équipes, mais la réglementation américaine impose l’interruption d’un match pendant au moins 30 minutes dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 8 miles (environ 13 km) autour du stade.

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Si ce dispositif strict a déjà entraîné des interruptions, comme lors de France-Irak (3-0), cela pourrait également être le cas ce vendredi soir. Interrogée par RMC Sport sur les conséquences potentielles de ces interruptions, la FIFA a dévoilé ses explications sur le déroulement des matchs de la dernière journée. L’instance assure que rien ne sera modifié, mais rappelle que «conformément au règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le dernier tour des matchs de groupe est prévu avec des heures de lancement simultanées et que la sécurité de tous les participants et spectateurs sera prioritaire». Concrètement, il n’y aura aucun impact sur les matchs qui auront lieu dans un autre stade malgré le décalage.