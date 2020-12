Rennes : Clément Grenier a des envies d'ailleurs

Dans le milieu de terrain rennais, Clément Grenier n'est pas l'option numéro 1. En concurrence avec des joueurs comme Eduardo Camavinga, Steven N'Zonzi voire Benjamin Bourigeaud, l'ancien Lyonnais doit se contenter de 12 apparitions et de 6 titularisations. Un temps de jeu loin d'être pléthorique qui le fait réfléchir sur son avenir.

Dans l'After Foot sur RMC, il a confié être mécontent de son temps de jeu. Avant d'expliquer qu'un départ à l'étranger pourrait le tenter : « je sens que j’ai les possibilités physiques et mentales pour rester en Europe, j’ai toujours envie de jouer la Coupe d’Europe chaque année. Mes six mois à Rome (lors de la saison 2016-2017) ont été top au niveau de l’expérience de la maturité. J’aimerais bien pourquoi pas redécouvrir un championnat étranger qui me permettrait de progresser sur le plan sportif ».