Real Madrid : Aurélien Tchouaméni hausse le ton

Trois jours ont passé depuis la victoire du Real Madrid sur Villarreal (1-0) qui fut entachée du carton rouge reçu par Vinicius Jr. Le Brésilien venait pourtant de marquer, lui qui était sorti du banc, mais il a eu un geste malheureux en début d’action en tirant les cheveux de son adversaire. Expulsé, le Brésilien est entré dans une colère noire et son club a de nouveau fustigé cette décision.

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En conférence de presse, à la veille de défier la Roma en Ligue des Champions, le milieu de terrain international français Aurélien Tchouaméni a admis qu’il ne voulait plus aborder ce sujet. «Je ne veux pas parler des arbitres. Ils font de leur mieux, mais nous sommes très frustrés par leurs décisions. Le plus important, c’est que nous avons gagné, et maintenant, il faut se concentrer sur la suite.» Voilà qui est clair.