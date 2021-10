Daniel Van Buyten n'oublie pas l'Olympique de Marseille

Sept ans après avoir quitté l'Olympique de Marseille, Daniel van Buyten (43 ans) se rappelle toujours de ses saisons sous le maillot olympien, et pas que lui. Dans un entretien accordé à La Provence, l'ex-international belge (83 sélections, 10 buts) s'est confié sur son passage dans la cité phocéenne, lui qui en a gardé de très bons souvenirs : « Tout à fait, un passage à Marseille on ne l'oublie pas ! Quand je discute aujourd'hui avec des amis ou que je vais au foot avec mon garçon, d'office on me parle de Marseille, de l'époque, comment ça se passait... Les supporters, c'est l'âme. »

Toujours dans les colonnes du quotidien local, il ajoute que les supporters de l'OM lui ont également rendu la pareille par la suite : « Pour l'anecdote, j'arrivais une fois pour manger au restaurant et le restaurateur ne voulait même pas que je paie, tout ça parce qu'il était fier. Il me disait : "Tu m'as donné tellement de bonheur ! Je ne veux pas que tu paies, tu ne te rends même pas compte ce que tu peux rendre à un supporter !" C'est vraiment une famille. L'OM fait partie de leur quotidien. Quand les résultats et les prestations sont là, tu as vraiment une place particulière dans le cœur. Et ça, ça m'a beaucoup marqué à Marseille. »