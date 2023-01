Mikel Arteta ne veut pas faire de cadeau à Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Autrefois collègues à Manchester City (2016-2019), Pep Guardiola et Mikel Arteta sont aujourd’hui engagés dans une lutte acharnée pour le titre de Premier League. Avant leur premier duel de la saison ce vendredi, en 1/16ème de finale de FA Cup, Mikel Arteta s’est exprimé sur sa relation particulière avec le Catalan :

«J’ai toujours rêvé d’être un jour dans ce cas de figure et cela se produit cette saison. De toute évidence, cela ne changera rien à notre amitié, et ça ne remet pas en cause à quel point il est important dans ma vie et ma carrière. Nous voulons tous les deux gagner et défendre nos clubs de la meilleure façon possible. Cela a toujours été le cas depuis le premier jour. (…) C’est un gros test contre, à mon avis, la meilleure équipe de football du monde. J’ai hâte d’y être. Cela nous en dira beaucoup sur notre niveau actuel», a-t-il confié. Les deux hommes se retrouveront également le 15 février prochain, à l’occasion de la 12ème journée de Premier League, reportée suite au décès de la Reine Elizabeth II en octobre dernier.

