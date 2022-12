CdM 2022 : la réponse cash de Laurent Blanc sur Emiliano Martinez

Emiliano Martinez ne s’est pas fait que des amis. Le portier argentin, qui s’en est pris à Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni au moment de célébrer son titre de champion du monde, a été critiqué de toutes parts. Adil Rami, Fabio Capello, Patrick Vieira et même Unai Emery, son coach à Aston Villa, l’a pointé du doigt. D’ailleurs, l’Espagnol ne voudrait plus de lui.

Soutenu par ses coéquipiers, dont Angel Di Maria et Leandro Paredes, Dibu Martinez a de nouveau reçu une petite pique de la part de Laurent Blanc. Présent en conférence de presse, l’ancien sélectionneur des Bleus a confié au sujet de ses célébrations : « ça c’est la nature humaine. Chacun est différent. Après il faut savoir se canaliser dans les célébrations, ce n’est pas le cas de tout le monde… » Voilà qui est dit!

