Manchester City - PSG : Semenyo, Cherki, Bouaddi… les choix tactiques douteux d’Enzo Maresca

Au coup de sifflet final, mercredi soir du côté de l’Etihad Stadium, Manchester City pouvait se satisfaire d’avoir retrouvé des couleurs après une première période cauchemardesque. Mais derrière le sursaut des Cityzens, une question demeure : Enzo Maresca n’a-t-il pas compliqué la tâche de son équipe par certains choix ? Face à un PSG redoutable dans l’utilisation du ballon et des espaces, l’entraîneur italien a ainsi vu son équipe sombrer avant la pause, incapable de contenir les accélérations parisiennes. Si le score final (4-2) raconte aussi la qualité du collectif de Luis Enrique, il met en lumière les hésitations tactiques d’un Maresca qui n’a pas trouvé la bonne formule dès le départ.

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Un onze de départ déséquilibré, une gestion étrange de Semenyo

Le premier regret concernera sans doute Ayyoub Bouaddi. Alors que le milieu parisien prenait progressivement le contrôle des opérations, le jeune joueur est resté sur le banc au coup d’envoi. Et pour cause. Maresca avait choisi de titulariser Rayan Cherki, misant sur sa créativité pour apporter du liant au jeu mancunien. Mais le pari n’a pas vraiment fonctionné. Trop discret dans l’entrejeu, le Français n’a pas réussi à peser suffisamment sur la rencontre et a été remplacé à la pause. Dans le même temps, City manquait cruellement de présence et de maîtrise au cœur du jeu. L’entrée de Bouaddi a apporté davantage de disponibilité et de fluidité, participant au réveil des Cityzens. De quoi nourrir un regret : pourquoi ne pas avoir donné sa chance à l’ancien Lillois dès le début d’une rencontre où la bataille du milieu s’annonçait décisive ?

Le cas Antoine Semenyo a également de quoi interpeller. L’attaquant ghanéen a vécu une soirée cauchemardesque, multipliant les approximations sans parvenir à représenter une menace constante pour la défense parisienne. Alors que City peinait déjà à exister offensivement, son manque d’influence a finalement longtemps pesé sur les possibilités de son équipe. Face à un tel constat, Maresca aurait pu décider de le sortir pour insuffler un nouvel élan à son attaque. Pourtant, malgré les changements opérés à la pause, l’Italien a choisi de le maintenir sur le terrain. Un choix difficile à comprendre au regard de sa prestation, même si les décisions prises depuis le banc ne peuvent évidemment pas expliquer à elles seules les difficultés collectives de City.

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Maresca se défend

Enfin, Matheus Nunes, lui, n’a pas totalement répondu aux attentes lors de son entrée en jeu. Si le Portugais a apporté de l’énergie et quelques solutions, son influence est globalement restée limitée dans une équipe qui avait besoin de bien plus qu’un simple regain d’activité. City devait retrouver de la cohérence, gagner les duels et surtout empêcher Paris de reprendre le contrôle dès la récupération, mais les ajustements n’ont pas immédiatement réglé tous les problèmes. Le réveil est venu progressivement, porté par une intensité supérieure et l’efficacité d’Erling Haaland, mais il n’a pas suffi à faire oublier les errements du premier acte. Dès lors, c’est finalement toute la gestion de Maresca qui laisse matière à discussion.

« Je pense que nous avons plutôt bien commencé jusqu’au premier but, puis nous avons encaissé le deuxième une minute plus tard. Cela a créé un sentiment négatif. En seconde période, nous avons été bien meilleurs et nous méritions probablement un meilleur résultat. C’était un peu étrange. À la mi-temps, nous avons procédé à quelques ajustements. Nous nous sommes créés suffisamment d’occasions pour mériter mieux. Nous avons légèrement modifié notre façon de presser. Je pense que nous avons un peu perdu notre équilibre. Même en étant menés 3-0 à la pause, vu le nombre d’occasions que nous nous sommes créées en seconde période, nous méritions mieux. Luis (Enrique) a dit après le match qu’ils avaient eu beaucoup de chance aujourd’hui », se défendait le principal concerné au coup de sifflet final.

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Néanmoins, laisser Bouaddi sur le banc, miser sur un Cherki trop effacé, conserver un Semenyo en difficulté et ne pas réussir à tirer davantage de son banc resteront forcément des choix tactiques discutés et discutables au sortir de cette défaite. Car si le PSG mérite pleinement son succès et que sa capacité à sanctionner les erreurs adverses ne doit pas être minimisée, ce sont bien souvent les détails tactiques qui font la différence dans une rencontre d’un tel niveau. Face à Luis Enrique, mercredi soir, Enzo Maresca a, lui, donné l’impression d’avoir trouvé ses réponses trop tard…