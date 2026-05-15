Maroc : Bruno Genesio se confie sur le choix de sélection d’Ayyoub Bouaddi

Alors que Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour la Coupe du Monde ce jeudi soir, de son côté, la Fédération marocaine de football a officialisé le choix de sélection d’Ayyoub Bouaddi. Le crack lillois de 18 ans a décidé de privilégier les Lions de l’Atlas au nez et à la barbe de l’équipe de France. Ce vendredi, en conférence de presse, son coach au LOSC Bruno Genesio s’est confié sur le sujet évoquant aussi le cas de Fernández-Pardo qui a opté pour la Belgique.

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«Ce n’est ni mon rôle ni mon job de les conseiller là-dessus quand c’est un choix qui doit être guidé par ce que vous avez à l’intérieur de vous-même. Choisir une nation, c’est quelque chose de très fort et ça appartient à chacun d’entre nous. Chacun a sa façon de vivre ses choix, donc ce n’était pas mon rôle de les conseiller. Ça aurait été très malvenu. Je n’avais pas envie de les influencer. (…) On peut avoir un avis, mais il est souvent biaisé parce que l’on n’a pas le même ressenti que les personnes concernées. Il me l’a annoncé en avant-première ce mercredi. Si la FFF aurait pu mieux faire pour le convaincre ? C’est une réflexion qui est très personnelle, donc je ne suis pas certain que la Fédé française n’ait pas fait tout ce qu’il fallait, après le choix appartient au joueur»