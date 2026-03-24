Les folles révélations de l’ancienne nutritionniste du Real Madrid

L’erreur médicale du Real Madrid sur Kylian Mbappé fait le tour du monde. Les médecins du club se seraient trompés de genou au moment d’ausculter l’attaquant, risquant une aggravation de son problème. La star de l’équipe de France a finalement fait poser un autre diagnostic, le bon cette fois, lors d’un passage à Paris. Depuis, les choses sont en train de rentrer dans l’ordre mais cette affaire met en lumière l’incompétence supposée du service médical de la Casa Blanca.

La suite après cette publicité

Ça ne serait pourtant la seule histoire à en croire Itziar González, l’ancienne nutritionniste du club, qui avait été renvoyée il y a quelques mois en raison de désaccords profonds avec certains membres de la cellule médicale. «Je ne sais pas ce qui est pire entre le staff médical ou qu’ils prescrivent des compléments alimentaires en se basant sur des résultats gratuits de ChatGPT», lâche-t-elle sur Instagram. Plus tôt dans la journée, elle s’était déjà manifestée avec ce message à destination de Mbappé. «Merci Kylian. Par chance, ils iront chercher des personnes compétentes et avec de l’éducation plutôt que des narcissiques ignorants qui finissent par faire du mal aux joueurs.» Cela risque à nouveau de faire grand bruit.