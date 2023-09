Vidéo : le boulet de canon d’Hakimi met le feu aux réseaux sociaux

La suite après cette publicité

Quelques jours après leurs premières sorties européennes de la saison, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvaient pour un nouveau classique en clôture de cette 6e journée de Ligue 1. Seulement huit minutes de jeu plus tard et à la suite d’une faute qui a fait parler, le PSG obtient un coup-franc. L’international Marocain Achraf Hakimi s’est chargé de le tirer et de quelle manière. Le latéral droit a envoyé un missile dans la lucarne de Pau Lopez, permettant à son équipe d’ouvrir le score. Un geste qui a enflammé l’ensemble des internautes.