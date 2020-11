Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 6e bilan de la saison, c'est de nouveau Robert Lewandowski qui trône fièrement à la première place. Le buteur polonais de 32 ans a encore été à son avantage ce week-end lors du succès contre le VfB Stuttgart puisqu'il a marqué juste avant la pause. Une nouvelle réalisation qui porte désormais son bilan à 12 buts en 8 matches.

La suite après cette publicité

Derrière lui, la concurrence gronde puisque Paul Onuachu brille particulièrement avec Genk. Auteur d'un nouveau doublé lors de la large victoire contre le Cercle Bruges (5-1), l'attaquant nigérian est revenu à hauteur de Robert Lewandowski. Ainsi, Paul Onuachu compte désormais 12 buts en 13 matches de Jupiler League. Le podium est complété par le vétéran Zlatan Ibrahimovic. Absent lors du succès de son équipe contre la Fiorentina (2-0), le buteur suédois reste sur le rythme fou de 10 buts en 6 matches, qui permet à l'AC Milan de figurer en tête de la Serie A, un véritable tour de force. L'Europe du Nord est en force dans ce classement puisque le Norvégien Erling Braut Håland s'empare de la quatrième position. Il est pourtant resté muet ce samedi lors de la défaite contre Cologne (2-1) et reste bloqué à 10 buts en 8 matches.

Sekou Koita fait la belle remontée du week-end

Ancien coéquipier d'Erling Braut Håland au Red Bull Salzbourg, Sekou Koita flambe actuellement et est en train de passer un cap avec la formation autrichienne. Contre la pauvre formation de Saint-Pölten humiliée (8-2), il s'est fendu d'un triplé et porte désormais son total à 10 buts en 9 matches. Cela lui permet de devancer d'une courte tête Dominic Calvert-Lewin. Muet contre Leeds United (défaite 1-0) lors d'une rencontre dont il a montré certaines lacunes, le buteur anglais reste néanmoins sur de hauts standards avec 10 buts en 10 matches. C'est un peu mieux que Raphael Holzhauser révélation du début de saison en Belgique. Le milieu offensif autrichien de 27 ans a délivré une passe décisive ce dimanche contre Mechelen (victoire 3-2) mais il reste toujours à 10 buts en 14 matches de championnat. Pedro Gonçalves dit Pote s'est lui offert un doublé contre Moreirense (2-1) et fait son entrée dans ce classement grâce à ses 9 buts en 7 matches. Un bilan légèrement supérieur à celui de Kylian Mbappé. L'attaquant français n'a pas marqué lors du match nul du Paris Saint-Germain contre Bordeaux (2-2).

Enfin, Heung-min Son s'empare de la dixième place. Lui aussi n'a pas trouvé le chemin face à Chelsea (0-0) mais reste bien placé grâce à ses 9 buts en 10 matches. Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo), Danilo (Twente), Steven Berghuis (Feyenoord) et Théo Bongonda (Genk) échouent aux portes de ce top 10 avec 9 réalisations. Derrière, plusieurs joueurs se retrouvent avec 8 buts à l'image de Jamie Vardy (Leicester), Boulaye Dia (Stade de Reims), Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Ilombé Mboyo (Courtrai) et Henk Veerman (Heerenveen). Juste derrière, un peloton de joueurs se retrouve à 7 réalisations, à savoir Andrej Kramaric (Hoffenheim), André Silva (Eintracht Francfort), Jean-Philippe Mateta (Mayence), Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Patrick Bamford (Leeds United), Bruno Fernandes (Manchester United), Romelu Lukaku (Inter), Harry Kane (Tottenham), Artem Dzyuba (Zenit), Đorđe Despotović (Rubin Kazan), Christian Noboa (Sochi), Lassina Traoré (Ajax Amsterdam), Rai Vloet (Heracles Almelo), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Roman Yaremchuk (La Gantoise), Dusan Tadic (Ajax Amsterdam), Tarik Tissoudali (Beerschot), Ike Ugbo (Cercle Bruges) et Callum Wilson (Newcastle).

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 12 buts en 8 matches (637 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 12 buts en 13 matches (996 minutes)

3) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 10 buts en 6 matches (529 minutes)

4) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 10 buts en 8 matches (651 minutes)

5) Sekou Koita (21 ans/Mali/Red Bull Salzbourg) - 10 buts en 9 matches (498 minutes)

6) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 10 buts en 10 matches (880 minutes)

7) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 10 buts en 14 matches (1227 minutes)

8) Pedro Gonçalves (22 ans/Portugal/Sporting CP) - 9 buts en 7 matches (604 minutes)

9) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 9 buts en 8 matches (592 minutes)

10) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 9 buts en 10 matches (823 minutes)