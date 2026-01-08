PSG-OM : la réaction à chaud du héros Lucas Chevalier

Oui, Matvey Safonov a récemment eu son moment de gloire. Auteur de quatre parades XXL lors de la séance de tirs au but fatidique face à Flamengo, le portier russe avait ainsi permis au PSG de remporter son sixième trophée de l’année 2025. Héroïque, l’ancien gardien avait, dans le même temps, accentué la pression sur un Lucas Chevalier discuté depuis son arrivée dans la capitale française. Peu convaincant lors de ses premières sorties sous le maillot parisien, l’ex-Lillois a finalement profité du destin et de la blessure malheureuse de Safonov pour répondre à son homologue. Aligné dans les buts franciliens lors d’un trophée des Champions délocalisé en terres koweïtiennes, le natif de Calais a tout simplement écœuré les hommes de Roberto De Zerbi.

Auteur d’une première parade exceptionnelle sur une tête de Leonardo Balerdi (7e), l’international français (1 sélection) a, ensuite, maintenu le rythme. Propre dans ses relances, rassurant dans sa communication et bien que chahuté sur les innombrables corners phocéens, Chevalier n’a finalement jamais craqué. Mieux encore, alors que le PSG avait trouvé la faille par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé - opportuniste après un gros raté défensif olympien - le dernier rempart de 24 ans a multiplié les arrêts de grande classe. Quelques minutes avant la pause, il s’opposait ainsi à la frappe à bout portant d’Emerson Palmieri, tout proche d’égaliser après une reprise déviée de Gouiri (34e).

«Je suis toujours modéré parce que ça n’a pas été facile pendant six mois»

Déterminant face à l’Italo-brésilien, le néo-Parisien enflammait ensuite le Jaber Al-Ahmad International Stadium en s’offrant une double parade fantastique. D’une main ferme, il repoussait d’abord la tête smashée d’Igor Paixao avant de se coucher au sol pour détourner la reprise de volée de Benjamin Pavard (56e). Acclamé par le peuple koweïtien, Chevalier n’en restait pas là et dégoûtait, une fois de plus, Amine Gouiri (57e). Mais après une nouvelle sortie décisive face à Aubameyang (69e), il commettait finalement l’irréparable en fauchant Greenwood dans sa propre surface. Dans la foulée, l’Anglais ne tremblait pas pour égaliser (1-1, 76e).

Pas de quoi gâcher sa soirée. Après l’égalisation miraculeuse de Gonçalo Ramos au bout du temps additionnel (94e), Chevalier a imité Safonov en se montrant décisif lors de la séance de tirs au but. L’ancien Lillois a stoppé les tentatives d’O’Riley et de Traoré. Deux arrêts déterminants dans le succès parisien. À l’issue du match, le portier francilien a savouré, tout en faisant preuve de retenue. « Je suis toujours modéré parce que ça n’a pas été facile pendant six mois, le match n’a pas été facile. Il faut se rendre compte, quand on prend le but du 2-1 à la 85e, on se demande s’il y a un truc qui ne va pas. Au final, l’équipe n’a pas abandonné. Je savais que si on allait aux tirs au but, que j’allais en sortir. J’étais trop déterminé aujourd’hui pour aider l’équipe et pour gagner ce trophée. Je suis content, toujours modéré, mais content pour moi et le PSG », a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. De quoi lui permettre de retrouver son statut de numéro 1 ?