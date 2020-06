Arsenal tout proche de prolonger David Luiz

David Luiz n’est pas vraiment entré dans le cœur des supporters des Gunners. Surtout pas depuis la semaine dernière contre Manchester City où le Brésilien aura réussi l’exploit d’entrer en jeu, de commettre une boulette profitant au but de Sterling, de concéder un penalty et d’être expulsé, le tout en 25 minutes. Une véritable soirée catastrophique qui n'a pourtant pas fait douter les dirigeants d'Arsenal, ni Mikel Arteta. Car en fin de contrat, le défenseur va prolonger d'une saison.

C'est Sky Sports qui nous apprend la nouvelle ce mardi soir. L'ancien Parisien vit pourtant un exercice très compliqué (26 matches, 2 buts), lui qui a souvent été critiqué pour ses prestations loin d'être rassurant. Il possède en plus de cela l'un des plus gros salaires du club (750 000 € par mois) mais Arteta a visiblement poussé pour le conserver une année de plus.