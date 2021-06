Allemagne : Mats Hummels ne se sent pas favori pour l'Euro

De retour en sélection allemande après avoir été écarté pendant trois ans par Joachim Low, Mats Hummels redécouvre la sensation de porter les couleurs de la Mannschaft lors de la préparation à l’Euro. Le défenseur central de 32 ans a aussi l’occasion de découvrir de nouveaux partenaires et une équipe bien différente de celle qu’il a connu il y a des années.

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Kicker, l’ancien joueur du Bayern Munich a estimé que l’Allemagne était loin d’être favorite pour l’Euro. « Je veux aller chercher ce titre. Même si nous ne sommes pas des grands favoris, à cause de nos prestations irrégulières ces dernières années, nous savons que nous avons les moyens et les armes pour remporter n'importe quel match dans ce tournoi. » Pour rappel, les coéquipiers de Thomas Müller affronteront la France (le 15 juin), le Portugal (le 19 juin) et la Hongrie (le 23 juin) en phase de poule de l'Euro.