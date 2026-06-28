CdM 2026, Cap-Vert : la FIFA réagit aux accusations de viol contre Ryan Mendes

Visé par une enquête pour viol en Nouvelle-Zélande à la suite d’une plainte déposée contre lui, Ryan Mendes a également fait réagir la FIFA. Sollicitée après les révélations de Globo, l’instance du football mondial a assuré prendre ce type d’accusations « extrêmement au sérieux » et a rappelé disposer d’une procédure dédiée pour signaler tout incident, sans commenter davantage ce dossier à ce stade.

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«La FIFA prend toute allégation de mauvaise conduite extrêmement au sérieux et dispose d’une procédure claire à l’intention de toute personne du monde du football souhaitant signaler un incident. Les instances judiciaires indépendantes ne commentent pas les allégations qu’elles ont pu ou non recevoir, ni s’il y a ou non des enquêtes en cours sur les cas allégués. Toute information qu’elles souhaitent partager sera communiquée à leur discrétion. Nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires pour le moment», est-il écrit dans le communiqué de l’instance du football mondial. Affaire à suivre.