Les Catalans veulent déjà en découdre avec le PSG !

Qu’on se le dise tout de suite : le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone ne jouaient pas leur avenir européen hier soir. Au classement, le succès parisien permet aux hommes de Luis Enrique de rester en tête, pendant que les Blaugranas chutent provisoirement à la cinquième place. Rien de rédhibitoire. Dans cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, les Parisiens sont d’ailleurs la preuve vivante qu’une équipe peut passer deux fois de suite par les barrages et soulever la coupe aux grandes oreilles quatre mois plus tard. Néanmoins, cela n’empêche pas les Rouge et Bleu de savourer cette victoire 4-2 face aux Culés.

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Une semaine après avoir réussi à s’imposer à l’Etihad Stadium pour la première fois de leur histoire, les partenaires d’Ousmane Dembélé ont donné la leçon à un autre grand favori à la victoire finale en C1, infligeant la première défaite de la saison à un Barça qui restait sur onze succès consécutifs. D’ailleurs, les Culés reconnaissaient la supériorité des Parisiens après la rencontre. « C’était un match fantastique. Le PSG a démontré que c’est une meilleure équipe que nous. Nous avons perdu, mais nous apprenons beaucoup de ce match. Ils ont beaucoup de qualité en transition. On a bien défendu, mais sur les 10-15 dernières minutes, nous n’avons pas été bons », indiquait Hansi Flick en conférence de presse.

« On va se revoir »

En Espagne, la presse madrilène salue également la performance des doubles champions d’Europe. « Le PSG reste aux commandes », titre AS, quand Marca écrit : « Un champion a fait trébucher ce grand Barça. La première défaite des hommes de Flick est survenue face au roi de l’Europe ces deux dernières années. » Enfin, la radio Cadena COPE souligne que « le score aurait pu être plus large. Malgré des absences importantes, le PSG a bien battu Barcelone ». En revanche, la presse catalane attend déjà le PSG au tournant. Sans surprise, elle rappelle que « les trophées ne se gagnent pas en octobre » et Sport fait sa Une en titrant : « On va se revoir ». De son côté, Mundo Deportivo préfère zoomer sur le jeune latéral droit Xavi Espart : « Espart s’est présenté à l’Europe. Avec beaucoup de personnalité, il a contenu Kvaratskhelia et a marqué un grand but. »

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Les Catalans ont admis la supériorité du PSG sur ce match, mais leur confiance reste intacte. « Les joueurs étaient tristes de la défaite, mais contents de l’image qu’ils ont donnée. La sensation que tout le monde a eue, et que les gens du club avec lesquels j’ai parlé partageaient, c’est que le Barça a tenu tête à un grand d’Europe. Ce Barça aurait pu gagner à Paris. Le vestiaire a énormément envie de cartonner le Real Madrid. Ce résultat n’a pas affecté le moral du groupe. Bien sûr, ils ne sont pas contents, mais ils se disent : “Cette saison, on peut vraiment tout gagner” », a déclaré José Alvarez, suiveur du FC Barcelone pour l’émission El Chiringuito. L’avenir donnera-t-il raison aux Blaugranas ?