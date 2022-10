Reims-Auxerre : les compositions officielles

Le Stade de Reims (15e, 9 points) reçoit l'AJ Auxerre (16e, 9 points) cet après-midi à Auguste-Delaune pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 (match à suivre en direct commenté à 15h). C'est un duel de mal classés entre deux équipes en panne de confiance qui vont chercher à s'écarter de la zone de relégation à seulement un point derrière avec Strasbourg (17e, 8 points). Les deux clubs se sont séparés de leurs entraîneurs récemment avec le départ de Jean-Marc Furlan le 11 octobre à Auxerre et le limogeage d'Oscar Garcia le 13 octobre dernier du côté de Reims.

L'entraîneur par intérim de Reims William Still a concocté un 4-2-3-1 avec l'homme au six buts en Ligue cette saison Folarin Balogun en pointe épaulé par Ito, Doumbia et Zeneli. En attendant l'arrivée probable de Christophe Pélissier, Michel Padovani a aligné un 4-4-2 avec le retour de Niang, titulaire en pointe avec Da Costa.

Les compositions officielles :

Reims : Diouf - Flips, Keita, Abdelhamid (cap.), Locko - Matusiwa, Lopy - Ito, Doumbia, Zeneli - Balogun

Auxerre : Costil - Joly, Jeanvier, Jubal, Bernard - Touré (cap.), Raveloson - Sinayoko, Sakhi - Da Costa, Niang

