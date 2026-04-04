Ligue 1 : Nice sombre à Strasbourg et se trouve en grand danger

« Quand tu gagnes un match, tu te dis que c’est reparti, puis tu prends un gros score à la maison », pestait Melvin Bard en sortant d’une déculottée face au PSG (0-4), il y a 15 jours. La trêve est passée, mais les effets de son message restent en attente. Contre Strasbourg ce samedi, les Niçois ont encore été victimes de leurs limites, et on voit mal comment ils pourraient remporter la Coupe de France pour sauver une saison cataclysmique à tous les niveaux (ils joueront une demi-finale contre cette même équipe de Strasbourg).

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Battus 3-1 à la Meinau, dans un match où ils auraient pu en prendre davantage, les hommes de Claude Puel ont livré une première période lamentablement médiocre, truffée d’erreurs individuelles à répétition et de fautes collectives. Baladé par Martial Godo en début de rencontre, Jonathan Clauss oubliait totalement l’Ivoirien sur l’ouverture du score à la demi-heure de jeu. L’attaquant de 23 ans plaçait un coup de tête sur un centre de Doué pour tromper Diouf, quelques minutes après avoir touché la barre. Clauss et Antoine Mendy étaient aux fraises (28e, 1-0).

Emegha de retour après quasiment 125 jours d’absence

Comme si les défenseurs s’étaient donné le mot pour collaborer à la catastrophe, Juma Bah signait à son tour une maladresse. Le défenseur de 19 ans finissait sur les fesses face à un Julio Enciso clinique. Le Paraguayen était magnifiquement trouvé par Samir El Mourabet en profondeur, puis se jouait de son vis-à-vis pour aller dribbler et ajuster Yehvann Diouf (36e, 2-0). Un flair emprunté à Joaquin Panichelli, qu’il remplaçait et à qui il dédiait son but. À l’élaboration du deuxième but, El Mourabet se retrouvait à la conclusion du troisième. Le néointernational marocain nous offrait l’un des buts de la saison sur une violente demi-volée en première intention (42e, 3-0).

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Les trois changements de Claude Puel à la pause avaient plus vocation à limiter la casse qu’autre chose, et la réaction niçoise venait d’ailleurs d’un défenseur. C’était Antoine Mendy, coupable sur le premier but, qui venait sonner la révolte d’une belle frappe (83e, 3-1) avant de jeter un frisson deux minutes plus tard devant son propre gardien. Des frissons, Emmanuel Emegha devra, lui, attendre pour en redécouvrir la sensation. L’international néerlandais n’a pas marqué pour son retour après quasiment cinq mois d’absence, et il a suscité des réactions partagées des supporters strasbourgeois à son entrée en jeu. Toujours est-il que l’essentiel est assuré. Strasbourg s’impose et revient provisoirement à 3 points des places européennes. Nice est 15e et pourrait voir le barragiste auxerrois revenir à deux points en cas de victoire contre Le Havre.