En tenant tête au Paris Saint-Germain (2-2) au Parc des Princes, l’AS Roma a réalisé une belle opération en Ligue des Champions. Après la rencontre, Manu Koné n’a d’ailleurs pas caché son admiration pour la formation de Luis Enrique au micro de Canal+. «On est tombés contre la meilleure équipe du monde. On savait qu’ils avaient de très grands joueurs. Ils mettent beaucoup de courses. On a notre manière de jouer, ils ont bien travaillé sur nous. C’était un match équilibré, chacun a fait sa part. On a fait 2-2, mais on a eu des occasions pour gagner. On a pris un point et ça fait plaisir, car c’est la meilleure équipe du monde », a expliqué l’international français.

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Interrogé également sur les absences de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia, le milieu de terrain romain estime que le PSG dispose d’un effectif suffisamment riche pour pallier ces deux forfaits de taille. « Ils ont des alternatives à Doué et Kvara. Ils ont Godts, Dembélé, Akliouche. Ils ont les meilleurs joueurs, ils peuvent bien jouer avec tout le monde », a ajouté le joueur de 25 ans, visiblement impressionné par la qualité de l’effectif parisien.