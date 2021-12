Euro 2020, Italie : Roberto Mancini raconte les coulisses du sacre contre l'Angleterre

En mauvaise posture pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde 2022, qui se déroulera au Qatar, l'Italie a pourtant triomphé lors du dernier Euro 2020, en s'imposant aux tirs au but face à l'Angleterre, dans son stade de Wembley (1-1 (3-2)). Quelques mois après ce sacre, Roberto Mancini, le sélectionneur italien, est revenu sur son sacre au micro de Sky Sports. «Nous étions fatigués, c'est vrai, mais heureux d'avoir atteint une finale importante et méritée. Une fois que nous sommes arrivés à la finale, il n'y avait pas besoin de changer quoi que ce soit de plus, les garçons étaient déjà motivés au maximum», a-t-il expliqué.

«Ce jour-là, nous sommes restés trop longtemps dans le bus : plus de 50 minutes pour arriver au stade. Peut-être que nous avons pris un but tôt parce que nous étions un peu énervés par le bus (rires) (...) J'étais sûr que nous allions trouver le but égalisateur. Ensuite, j'espérais marquer le 2-1 avant la fin sans aller aux tirs au but à nouveau. Nous avons dominé le match. J'espérais ne pas avoir à subir de pénalités. Nous les avions répétés le matin et la veille, mais c'est une chose de les répéter à l'entraînement, c'en est une autre en finale, mais les garçons étaient tous calmes», a ajouté Mancini.