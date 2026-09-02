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Officiel Ligue 1

Giovani Versini signe pour 4 ans en faveur du Stade Brestois

Par Maxime Barbaud
1 min.
Giovani Versini en action avec Pau. @Maxppp

Après avoir enchanté la Ligue 25 sous les couleurs de Pau, Giovani Versini (22 ans) file à l’étage du dessus. Comme nous vous le révélions hier soir, le Stade Brestois est parvenu à s’offrir l’ailier droit, près de 24 heures après la fermeture du marché des transferts.

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Le natif de Marseille débarque avec le statut de joker pour un montant d’environ 2 M€ (Pau doit toucher 25 % d’une éventuelle future revente). Il a signé un contrat de 4 ans en faveur du club de la cité du Ponant et tentera d’y poursuivre sa progression.

Pub. le - MAJ le
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