Giovani Versini signe pour 4 ans en faveur du Stade Brestois

Après avoir enchanté la Ligue 25 sous les couleurs de Pau, Giovani Versini (22 ans) file à l’étage du dessus. Comme nous vous le révélions hier soir, le Stade Brestois est parvenu à s’offrir l’ailier droit, près de 24 heures après la fermeture du marché des transferts.

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𝐔𝐧 𝐧𝐨𝐮𝐯𝐞𝐚𝐮 𝐓𝐲-𝐙𝐞𝐟 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐦𝐢𝐞̀𝐫𝐞 💡🛡️



Bienvenue Giovani 🔴⚪️



🤝 Aquila RH Brest - Le Faou | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨 pic.twitter.com/c5xp6YCoPB — Stade Brestois 29 (@SB29) September 2, 2026

Le natif de Marseille débarque avec le statut de joker pour un montant d’environ 2 M€ (Pau doit toucher 25 % d’une éventuelle future revente). Il a signé un contrat de 4 ans en faveur du club de la cité du Ponant et tentera d’y poursuivre sa progression.