PSG : le Qatar en passe de relancer l’avenir de Neymar !

De retour à Paris, Neymar poursuit sa rééducation. Opéré en mars et parti au Brésil durant sa convalescence, celui qui ne cesse de crisper sa direction reste logiquement un candidat au départ. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que l’attaquant brésilien attisait l’intérêt de Manchester United, actuellement 4e de Premier League. Ce samedi, la presse anglaise dévoile d’ailleurs de nouvelles informations sur l’avenir du numéro 10 parisien.

En effet, The Sun indique que le possible départ de «Ney» de la capitale française serait fortement lié… au rachat des Red Devils. Dans cette optique, le cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB) et annoncé comme l’un des favoris pour mettre la main sur le club mancunien, souhaiterait faire de l’ancien Barcelonais le fer de lance de sa révolution à Manchester United. Déterminé à l’idée de reprendre 100% de la formation détenue par les Glazer, ce dernier aurait d’ailleurs formulé, ce vendredi, une troisième offre estimée à plus de 5,7 milliards d’euros.

Méfiance toutefois puisque le dirigeant qatari n’est pas seul sur le coup. Comme précisé par les quotidiens britanniques, Jim Ratcliffe, propriétaire d’Ineos, a également soumis une troisième offre, pour reprendre 69% du club tout en proposant aux co-présidents Joel et Avram Glazer de rester au club, avec moins de 20% des parts. Une chose est sûre, si Jassim Bin Hamad Al-Thani parvenait à remporter la mise, Neymar se rapprocherait un peu plus d’Old Trafford.

Une aubaine pour le champion de France en titre, lassé par les blessures à répétition de sa star, qui pourrait donc négocier une vente et se libérer d’un salaire mirobolant. À noter malgré tout que ce possible dénouement risquerait, à coup sûr de faire parler et relancerait par ailleurs le débat sur la multipropriété. Dans cette optique, certains observateurs promettent d’ores et déjà un gros lobbying du Qatar en cas de rachat de MU pour que l’UEFA autorise deux clubs appartenant à un même propriétaire de disputer une compétition en même temps. En attendant, Neymar poursuit lui son retour à la compétition…