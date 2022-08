Brentford-Manchester United : les compositions officielles

Manchester United se déplace sur la pelouse de Brentford ce samedi, pour le compte de la deuxième journée de Premier League (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 18h30). Un match déjà important pour les Red Devils, qui ont débuté leur saison par une défaite à domicile face à Brighton le week-end dernier (1-2). Les Bees quant à eux ont réussi à ramener un point de Leicester (2-2). Erik ten Hag doit faire sans Victor Lindelof et Anthony Martial, touché aux ischio-jambiers, pour ce match.

Le nouvel entraîneur mancunien a donc décidé de titulariser Ronaldo à la pointe l'attaque, accompagné de Rahsford et Sancho. Fred, Eriksen et Fernandes prennent place dans l'entrejeu, Martinez et Maguire forment la défense centrale, avec Shaw et Dalot dans les couloirs. Du côté de Brentford, seulement deux changements par rapport à la composition de la semaine dernière. Roerslev et Dasilva remplacent Wissa et Janelt.

Les compositions officielles

Brentford : Raya - Mee, Jansson, Hickey, Henry - Roerslev, Norgaard, Jensen - Dasilva, Toney, Mbeumo

Manchester United : De Gea - Shaw, Martinez, Maguire, Dalot - Fred, Eriksen, Fernandes - Rashford, Sancho, Ronaldo