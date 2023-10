Le traitement de Karim Benzema en France scandalise l’Europe

Accusé d’être en lien avec les Frères Musulmans. Rien que ça. Les propos de Gérald Darmanin sur Karim Benzema ont logiquement fait parler, puisque le politicien a tenu des propos particulièrement forts à l’encontre de l’attaquant tricolore, aujourd’hui à Al-Ittihad. Ce dernier avait posté un message affichant son soutien aux victimes à Gaza, ce qui est mal passé auprès de la classe politique française.

La sénatrice Les Républicains des Bouches du Rhône, Valérie Boyer, est même allée jusqu’à demander de prendre des mesures inédites. « Si les propos du ministre de l’Intérieur sont avérés, nous devons envisager des sanctions contre Karim Benzema. Une sanction d’abord symbolique, serait de lui retirer son Ballon d’Or. Enfin, nous devons demander la déchéance de nationalité. Nous ne pouvons accepter qu’un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays », a-t-elle expliqué. Nadine Morano a elle présenté Benzema comme « un élément de propagande du Hamas ».

Benzema est défendu

Des propos qui font logiquement énormément parler en Europe. En Espagne, les propos de Darmanin sur CNews étaient déjà très mal passés, et tout ce qui a suivi a encore plus choqué nos voisins du sud. « Le ministre de l’intérieur ne présente aucune preuve ni aucune enquête, dans un média très à droite, très proche de l’extrême droite », a-t-on par exemple expliqué sur la Cadena SER. Le quotidien AS, qui évoque une « société française polarisée par la politique et la religion », défend aussi le joueur : « le dernier touché par ça est Benzema, qui s’est limité à prier pour des victimes, civils et enfants, qui ont souffert les conséquences d’un conflit qui remonte au siècle dernier ».

« Le ministre français de l’Intérieur fait une déclaration sans fondement sur la star du football Karim Benzema », explique de son côté le média anglais CNN. En Allemagne, Der Spiegel charge Darmanin : « Gérald Darmanin est considéré comme un partisan de la ligne dure. L’homme de 41 ans, qui a lui-même un grand-père musulman, était censé former un front défensif contre les populistes de droite au sein du gouvernement Macron. Ses détracteurs l’accusent de racisme et d’islamophobie. La chaîne de télévision CNews est considérée comme la chaîne de télévision française « Foxnews » (comprendre très à droite, NDLR) ». Pas forcément apprécié de tous dans son pays, Benzema peut au moins compter sur le soutien de ses voisins…