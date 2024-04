Le PSG va corriger Le Havre

Le titre c’est pour samedi soir ! Du moins c’est ce qu’espèrent les joueurs et supporters du Paris Saint-Germain, qui reçoivent Le Havre au Parc des Princes. Et en cas de victoire, les Parisiens seront sacrés champions de France. L’objectif est donc clair pour les hommes de Luis Enrique, qui traversent une phase euphorique depuis leur qualification en demi-finale de Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Peu importe l’équipe mise en place par le coach espagnol, elle surclasse ses adversaires. Après l’OL et Lorient, Le Havre ressemble bien à une nouvelle victime pour le PSG, qui devrait en profiter pour faire une belle fête au Parc des Princes. Pour profiter de ce PSG-Le Havre et apprécier encore plus ce week-end, le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

Victoire 4-1 du PSG (cote à 16)

Et on commence par un pari fou, mais pas tant que ça. On s’explique : voilà 3 rencontres consécutives que le PSG gagne sur le score de 4-1. Il y a eu le Barça, puis l’OL, et Lorient. Un score signature ? C’est bien sûr le fruit du hasard, mais on pourrait bien assister à une démonstration offensive face au Havre, équipe en difficulté qui se bat pour son maintien. Et avec une telle cote, pourquoi ne pas tenter le coup ?

Kolo Muani marque (cote à 2,60)

On a envie d’aider les joueurs en difficulté. C’est le cas aussi de Luis Enrique, que l’on a vu longuement parler à Randal Kolo Muani sur le terrain de Lorient après le coup de sifflet final. L’attaquant français est en panne de confiance avec le PSG, mais il devrait avoir une nouvelle occasion de s’exprimer contre Le Havre, alors que son entraîneur va probablement faire tourner son effectif, avant la demu-finale aller contre Dortmund en Ligue des Champions. Alors, on y croit, Kolo Muani va retrouver le chemin des filets.

La suite après cette publicité

Les deux équipes vont marquer (cote à 1,80)

Si le PSG marque beaucoup ces derniers temps, il encaisse aussi des buts. Il faut remonter au 1er mars en L1 pour trouver la trace d’un clean-sheet (0 but encaissé). Dès lors, malgré une attaque en berne ces dernières semaines, Le Havre peut espérer trouver le chemin des filets.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce PSG-Le Havre et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici une victoire du PSG 4-1 cotée à 16.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur cette cote et tentez de gagner 1440 €. Si votre pari n’est pas gagnant, pas de panique, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

(** offre valable pour toute première inscription)

(*** cotes soumises à variations)