Liga : Séville est au bord du gouffre avant d’affronter l’Atlético

Mais où est passé le vainqueur de sept Europa League entre 2006 et 2023 ? À ce jour, le Séville FC n’est plus à sa place pour certains et c’est peut-être même pire, le club part totalement en vrille. Encore qualifié en Ligue des champions il y a deux ans, le club andalou vit une période plus que délicate. Ce samedi soir, à l’occasion de la 31e journée de Liga, ils accueilleront l’Atlético de Madrid (21h00) en étant 18es du classement… et relégable. En effet, cette position en championnat n’est pas anodine, car la victoire d’Elche contre Valence ce samedi a placé les Sévillans dans la zone rouge.

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Menacés d’une première relégation depuis 1999, la formation du sud de l’Espagne semble également vivre un cauchemar en interne. Le changement d’entraîneur, Matias Almeyda a été remplacé par Luis Garcia, n’a d’ailleurs rien apporté au jeu. Après le revers contre Oviedo la semaine passée (dernier du championnat), le duel face aux Colchoneros ce soir ressemble bel et bien à une heure de vérité. Face à des supporters révoltés à Ramón Sánchez Pizjuán, il va falloir sortir les armes à et non pas les boucliers pour sortir la tête de l’eau. Le naufrage absolu est tout proche.