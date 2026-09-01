OL : Crystal Palace reprend l’avantage dans le dossier fou Malick Fofana

En cette fin de mercato, l’Olympique Lyonnais doit vendre pour satisfaire les exigences de la DNCG et c’est tout naturellement que son élément le plus valorisé, Malick Fofana (21 ans), anime les débats. Le jeune ailier gauche belge séduit la Premier League avec plusieurs clubs sur les rangs. Si Arsenal a jeté l’éponge, Sunderland et Crystal Palace se dispute le joueur dans ces dernières heures de mercato et les retournements de situation se succèdent.

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Préalablement, un accord avait été trouvé pour un transfert à 35 millions d’euros bonus compris du côté de Sunderland. Cependant, Crystal Palace est entré dans le dossier avec une offre à 39 millions d’euros et les perspectives de rejouer sous les ordres de Pierre Sage sont apparues comme intéressantes pour l’ancien de La Gantoise.

Crystal Palace reprend le dessus

Comme nous vous avons fait part, Sunderland n’a pas abandonné pour autant et est revenu à la charge en proposant de plus grosses commissions aux agents du joueur. L’Olympique Lyonnais avait d’ailleurs appelé Crystal Palace pour annoncer la fin du dossier. Cela semblait annoncer la fin des chances des pensionnaires de Selhurst Park.

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🚨🔴🔵🇧🇪 #Ligue1 |



🔄 NOUVEAU RETOURNEMENT DE SITUATION pour Malick Fofana ?



❗️Après un accord avec Sunderland, puis une tentative de Crystal Palace, puis un nouveau hijack de Sunderland… Crystal Palace revient à la charge et veut de nouveau hijack à son tour le deal.



📞 Dans… pic.twitter.com/Sid20gWziC — Santi Aouna (@Santi_J_FM) September 1, 2026

Cependant, Crystal Palace y croit encore et a repris l’avantage. Selon nos informations, les Eagles ont décidé de s’aligner sur les demandes financières du joueur et souhaitent lui faire passer sa visite médicale. Du côté de Sunderland, il n’y a plus de nouvelles du clan Malick Fofana. Une situation vécue par Crystal Palace plus tôt dans la journée. Les Eagles ont repris l’avantage.