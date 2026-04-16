Kylian Mbappé sort du silence après la nouvelle élimination du Real Madrid !

Kylian Mbappé attendra. Pour sa deuxième saison au Real Madrid, l’international tricolore a une nouvelle fois vu son équipe s’arrêter dès les quarts de finale en Ligue des Champions. Un an après avoir pris la porte face à Arsenal, les Madrilènes ont chuté face à un Bayern Munich impitoyable ce mercredi soir (3-4, 4-6 au cumulé). Conséquence : Mbappé, bien que buteur, ne retrouvera pas le PSG en demi-finales et ne remportera pas non plus la première Ligue des Champions de sa carrière cette année.

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Sur son compte Instagram, le capitaine des Bleus a pris la parole pour la première fois depuis ce nouvel échec : «nous avons essayé jusqu’au bout, mais ce n’était pas suffisant. C’est décevant d’être éliminé d’une compétition aussi importante mais on doit aller de l’avant. Nous devons nous regarder de près pour éviter ce genre de déception à nouveau, mais nous ne renoncerons jamais !!! À Madrid, l’échec n’a jamais été et ne sera jamais une option. Mais je vous promets une chose : nous regagnerons à nouveau très bientôt», a-t-il ainsi écrit.

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Camavinga assume ses torts

Son coéquipier en sélection, Eduardo Camavinga, lui a emboîté le pas quelques minutes plus tard sur ses réseaux sociaux. L’ancien Rennais avait écopé d’un second avertissement hier soir pour avoir conservé le ballon quelques secondes après une faute sifflée en faveur du Bayern Munich. Cette expulsion avait eu de lourdes conséquences, le Bayern ayant marqué deux buts juste derrière.

«J’assume ma part de responsabilité. Je souhaite m’excuser auprès de mon équipe et de tous les Madridistas. Merci pour votre soutien. Hala Madrid, toujours», a écrit Camavinga sur son compte Instagram. Si son expulsion n’a pas forcément été comprise par tout le monde, le Français s’est attiré les foudres de la presse madrilène ce matin, qui avançait l’idée d’un possible départ dès cet été.