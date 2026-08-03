Ligue des Champions : tirage compliqué pour l’OL !

L’Olympique Lyonnais affronte mardi soir le Sparta Prague pour le match aller du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avec l’espoir de se qualifier pour le tour suivant, les barrages, dernière étape avant l’accession à la phase de ligue.

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Mais le tirage au sort complique déjà les choses. En effet, lors du tirage effectué ce midi, l’OL a pu découvrir quel sera son adversaire en cas de qualification. Ce sera soit Fenerbahçe, soit Sturm Graz. Le club turc est favori de sa confrontation, et boucle un mercato estival ambitieux, avec notamment l’arrivée de Mason Greenwood.