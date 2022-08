Manchester City-FC Barcelone : la grosse mise au point de Bernardo Silva sur son mercato

La suite après cette publicité

Hier, les supporters du FC Barcelone se sont enflammés. En début d'après-midi, le journaliste Gerard Romero, très bien informé en général sur le club culé, a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Une opération bouclée selon lui pour un montant compris entre 50 et 55 millions d'euros. Un peu plus tard dans la journée, le journaliste espagnol a rétropédalé en expliquant qu'il n'y avait pas encore d'accord et que les sommes évoquées étaient celles que comptent offrir les Catalans pour le milieu de terrain portugais.

Le Barça lui a fait une promesse

Mais ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle aucun accord n'a été trouvé. Ce matin, les Skyblues ont démenti dans les colonnes du Daily Mail les informations parues en Espagne. Les Citizens espèrent toujours conserver l'ancien joueur de l'AS Monaco recruté en 2017 contre un joli chèque de 50 M€. Mais après cinq années de bons et loyaux services, l'international lusitanien a des envies d'ailleurs. Les approches répétées des Blaugranas, dont il est la priorité dans l'entrejeu, ne le laissent pas insensible. Mais récemment, quelques doutes sont apparus au sujet d'un possible transfert.

Tout d'abord, Manchester City, qui veut le garder, réclame 80 M£ pour son joueur, soit un peu plus de 94 millions. Une somme qui paraît trop élevée pour le Barça, en proie à des difficultés financières. Ensuite, le FCB n'a toujours pas vendu les joueurs jugés indésirables comme Frenkie de Jong. Ce qui pose problème pour réduire la masse salariale, enregistrer les recrues et accélérer pour boucler le dossier Bernardo Silva. Sur ce point, Sport assure pourtant ce mercredi que le président Joan Laporta et Xavi, qui sont en contact avec le Portugais, lui ont promis qu'il serait recruté cet été.

Bernardo Silva évoque son mercato

Au cœur de toute cette agitation médiatique, le footballeur âgé de 28 ans est resté silencieux. Mais ce mercredi, il a décidé de prendre la parole. Questionné par ESPN lors d'une opération organisée avec son équipementier, il a évoqué son mercato. «J'ai toujours dit que j'étais heureux ici, mais je n'ai aucune idée de ce qui va se passer. On verra, honnêtement. Ma relation avec le club est très honnête. J'ai été ouvert avec eux et ils savent ce que je veux. Si je reste, je serais très heureux et je respecterais toujours ce club, donnerais le meilleur de moi-même. Sinon, ce sera le football et nous verrons ce qui se passera».

Relancé sur le sujet et sur le fait que Man City puisse respecter son choix, il a répondu : «c'est un grand club et ils ne veulent pas de joueurs qui ne sont pas contents au club. Ils nous disent toujours : "si tu n'es pas content, tu peux partir". Bien sûr, ils veulent la bonne somme d'argent pour nous laisser partir. Mais personnellement, ma relation avec le club est très respectueuse. Ils ont toujours été honnêtes avec moi et j'ai toujours été honnête avec eux. Comme je l'ai dit, je veux respecter toujours ma relation avec Man City, les fans, le staff, mes coéquipiers. Donc quoi qu'il arrive, bien sûr cela se passera de manière très respectueuse». Le Barça est prévenu, Bernardo Silva ne partira pas au clash avec Man City.