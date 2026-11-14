Portugal : le successeur du numéro 7 de Cristiano Ronaldo est connu

Ce samedi soir, le Portugal va entamer une nouvelle page de son histoire. Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, Cristiano Ronaldo a décidé de tirer un trait sur la Seleçao, le 5 novembre dernier. La superstar portugaise âgé de 41 ans laisse ainsi place à la nouvelle génération et laisse également vacant son mythique numéro 7.

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Selon la presse portugaise, c’est Carlos Forbs qui aura la lourde responsabilité de revêtir le numéro emblématique de CR7. Les règlements de l’UEFA obligent ce numéro à être attribué à un joueur. L’ailier droit du Club Bruges avait déjà porté ce numéro lors de sa seule et unique sélection avec l’équipe A du Portugal, lors d’une victoire éclatante contre l’Arménie (9-1), en novembre 2025 pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026.