Stade de Reims - OM : les compositions probables

Le sacre du Paris Saint-Germain va logiquement marquer ce week-end de Ligue 1, mais il y a de l'enjeu un peu partout en France ce week-end. C'est le cas dans la lutte pour la Ligue des Champions notamment, avec l'OM qui est en bonne position pour sécuriser sa participation à la prochaine édition de la compétition. Si Monaco, troisième, revient fort, les mauvais résultats de Rennes et de Nice ces dernières semaines ont permis aux Phocéens d'avoir un matelas confortable de six points sur la quatrième place, occupée par les Bretons.

Il faudrait donc une véritable catastrophe pour que l'écurie entraînée par Jorge Sampaoli ne dispute pas la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison à venir. D'autant plus que cet après-midi, elle se déplace sur la pelouse d'un Stade de Reims qui n'a plus rien à jouer, confortablement installé en milieu de tableau. On notera aussi que l'OM est la meilleure équipe de Ligue 1 en déplacement.

Peu d'absents

Pour ce duel, le coach rémois Oscar Garcia est privé de Cajuste et Ekitike mais peut aligner une belle équipe, avec Rajkovic dans les cages. Gravillon, Faes et Abdelhamid protègeront le portier, avec Foket et Konan sur les flancs. Lopy, Munetsi et Kebbal composeront l'entrejeu, avec le duo Zeneli-Mbuku pour faire mal à l'arrière-garde phocéenne.

De son côté, Jorge Sampaoli n'a que Balerdi comme principal absent, et devrait miser sur Mandanda dans les cages. Pour l'épauler, une défense composée de Kolasinac, Caleta-Car, Saliba et Rongier côté droit. Devant ce beau monde, place à Kamara, Gerson et Guendouzi, alors que Dimitri Payet et Amine Harit devraient épauler la référence offensive Arkadiusz Milik.

