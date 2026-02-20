Menu Rechercher
Scott McTominay scelle son avenir à Naples

Depuis son arrivée à Naples, Scott McTominay est rentré dans une autre dimension. Parfois critiqué à Manchester United, le milieu est devenu une référence en Serie A et a trouvé le meilleur endroit pour s’exprimer en Campanie. Présent dans le top 30 du Ballon d’Or après avoir remporté le Scudetto avec le Napoli au terme d’une saison époustouflante individuellement (13 buts et 6 passes décisives en 39 matches), le milieu écossais ne veut pas quitter Naples; avec qui il est sous contrat jusqu’en 2028.

Interrogé par le Corriere dello sport, McTominay a prêté allégeance à Naples : «j’admire les supporters et, plus généralement, les Napolitains. Leur état d’esprit est très proche de celui de ma ville natale, je me sens donc facilement proche d’eux. J’adore cet endroit. Mon agent n’a communiqué avec personne au sujet de mon avenir. Il ne parle qu’avec moi et le club. Il n’a rien dit à la presse. Je suis extrêmement heureux ici et, pour moi, je suis un joueur de Naples ; c’est tout ce qui compte. L’avenir est très important et je me vois bien rester à Naples encore longtemps.» Voilà qui est dit.

