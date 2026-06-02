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Amical : l’AS Monaco va défier Liverpool cet été

Par Samuel Zemour
1 min.
Monaco célèbre un but face à Metz en Ligue 1 @Maxppp

Liverpool a officialisé les deux derniers rendez-vous de sa préparation estivale avant le lancement de la saison 2026-2027. Les Reds accueilleront notamment l’AS Monaco à Anfield le 9 août prochain, avant de recevoir Côme 1907 une semaine plus tard, le 16 août. La rencontre face à Monaco marquera les retrouvailles entre les deux clubs pour la première fois depuis leur double confrontation en phase de groupes de la Ligue des Champions 2004-05.

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Un match remporté cette saison-là par Liverpool. Le match contre Côme constituera quant à lui une première historique entre les deux formations. Ces deux affiches concluront la tournée estivale des Reds, qui disputeront auparavant trois rencontres de préparation aux États-Unis. Sauf retournement de situation, Andoni Iraola devrait avoir pris en main l’équipe d’ici là en remplacement d’Arne Slot.

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