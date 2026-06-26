CdM 2026 : Petkovic répond aux soupçons planant sur le match Algérie-Autriche

44 ans après le match de la honte entre l’Allemagne et l’Autriche lors du Mondial 82, les observateurs redoutent d’avoir un nouveau match de poule au scénario ficelé d’avance. En effet, l’Autriche et l’Algérie ont tout intérêt à ne pas perdre pour valider leur qualification. L’Autriche en tant que deuxième et les Fennecs parmi les meilleurs troisièmes. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur algérien, Vladimir Petkovic, jure que son équipe jouera sans calcul.

La suite après cette publicité

«Nous devons compter sur nous-mêmes et remporter cette rencontre contre l’Autriche pour éviter tout calcul. Nous voulons jouer notre match sans penser à l’Espagne. Nous donnerons le maximum pour battre l’Autriche. Demain, nous devrons entrer sur le terrain avec l’ambition de marquer et de gagner. Je veux que les joueurs confirment les progrès affichés jusqu’à présent. Nous avons réalisé deux bons matchs et cette rencontre arrive au bon moment. L’équipe est prête et nous le serons encore davantage demain. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition. Il y a des équipes très fortes sur le papier, mais dans ce tournoi, tout est possible. Même après un début difficile face à des adversaires plus forts, rien n’est joué», a-t-il confié.