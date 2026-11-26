Malgré les performances impressionnantes de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid, son positionnement à la pointe de l’attaque madrilène continue d’alimenter les débats en Espagne. Sur le plateau d’El Chiringuito, le journaliste Juanma Rodríguez a défendu une idée particulièrement radicale pour rééquilibrer le secteur offensif des Merengues. Selon lui, le club de la capitale espagnole devrait se séparer de l’international français pour recruter Erling Haaland, dont le profil correspondrait davantage aux besoins de l’équipe au poste d’avant-centre. « J’aime Erling Haaland, mais il faudrait vendre Kylian Mbappé. Le plus naturel serait de construire le Real Madrid avec Vinicius à gauche, là où il fait des différences, et de recruter Erling Haaland, qui est un buteur né », a-t-il expliqué.

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Le journaliste espagnol imagine ainsi une attaque composée de Vinicius Jr sur le flanc gauche, d’Erling Haaland dans l’axe et de Yan Diomandé sur le côté droit, un trio qui constituerait à ses yeux l’animation offensive idéale du Real Madrid. Interrogé sur la supériorité du Norvégien par rapport au capitaine de l’équipe de France au poste de numéro 9, Juanma Rodríguez n’a pas hésité une seconde. « Incontestablement. C’est de la fiction footballistique, parce qu’on ne peut pas le démontrer, mais pour moi, c’est incontestable », a-t-il affirmé. Une position qui a suscité de vives réactions parmi les autres intervenants de l’émission, plusieurs d’entre eux lui rappelant notamment que Mbappé avait inscrit davantage de buts que Haaland la saison dernière.