Le Stade Rennais s’apprête à sécuriser l’avenir de l’un de ses jeunes talents. Selon les informations du Parisien, Kilian Belazzoug, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028, serait sur le point de prolonger son engagement de deux saisons supplémentaires avec le club breton, soit jusqu’en 2030. Le gardien de but de 20 ans aurait déjà donné son accord pour poursuivre l’aventure sous les couleurs rennaises. Considéré comme un élément prometteur en interne, le jeune portier bénéficie d’une confiance grandissante de la part du club, qui souhaite l’accompagner dans sa progression et l’installer progressivement dans le paysage professionnel.

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Cette probable prolongation intervient alors que Kilian Belazzoug vient de franchir une nouvelle étape dans la hiérarchie des gardiens rennais. Promu au rang de doublure au retour de la trêve internationale, le jeune Algérien figurait notamment sur la feuille de match de Franck Haise dimanche dernier, lors du derby breton face au FC Lorient (1-1). En parallèle de sa progression en club, Belazzoug possède également une expérience internationale intéressante. International algérien U23, il a déjà été convoqué à trois reprises avec la sélection A des Fennecs. Le Stade Rennais entend ainsi conserver sur le long terme un gardien dont le potentiel est reconnu au sein de la sélection.