Neuf mois après son arrivée au Stade Rennais, Franck Haise a été démis de ses fonctions ce vendredi. Le coach de 55 ans laisse le club breton à une décevante 9e place, après un début de saison pourtant réussi qui avait propulsé Rennes sur le podium de la Ligue 1. En conférence de presse ce samedi, l’entraîneur marseillais, Bruno Genesio, a été interrogé sur le départ de son confrère.

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«Quand vous êtes entraineur, vous savez à quoi vous en tenir. Il y a des clubs plus patients que d’autres. Ça fait partie de notre job. Quand vous décidez de faire ce métier, il faut savoir partir de son plein gré. Je suis souvent parti en fin de contrat avec mes clubs. On est préparé à ça. C’est sûr qu’on aurait plutôt parié sur le fait que je perde ma place après nos défaites consécutives en début de saison, plutôt qu’à Lens ou Rennes qui sont réputés pour avoir plus de patience. Le foot est ainsi fait. Il y a une nécessité sportive mais aussi de faire du business, et en première ligne, il y a les coachs. Il faut être prêt à ça.»