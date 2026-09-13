Autriche : Marcel Sabitzer se met en retrait de la sélection pour se préserver

Marcel Sabitzer a décidé de faire une pause avec la sélection autrichienne. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund, âgé de 32 ans, a annoncé vouloir « faire un break » dans sa carrière internationale. Avec 102 sélections et 27 buts sous le maillot de l’Autriche, l’ancien joueur du Rapid Vienne, du RB Salzbourg ou encore de Manchester United justifie cette décision par une importante surcharge physique.

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Sabitzer explique avoir enchaîné l’équivalent de trois saisons consécutives, notamment en raison de la Coupe du monde 2026 mais aussi du Mondial des clubs. Un point sera effectué en début d’année prochaine avec son sélectionneur Ralf Rangnick afin d’évaluer un éventuel retour en sélection.