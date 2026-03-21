Manchester United va prolonger deux cadres

Depuis l’arrivée de Michael Carrick, Manchester United a repris des couleurs. Bien plus consistants que sous Ruben Amorim, les Red Devils pointent à une impressionnante troisième place au classement et déploient sûrement le jeu le plus attrayant de Premier League à l’heure actuelle. Vous l’aurez compris, le moral est au beau fixe dans le nord de l’Angleterre et plusieurs joueurs devraient être récompensés.

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Rappelé par Thomas Tuchel avec l’Angleterre et pilier du système Carrick après sa mise à l’écart sous Amorim, Kobbie Mainoo devrait être récompensé de sa bonne forme actuelle par un nouveau contrat jusqu’en 2031 comme l’explique The Athletic. Un nouveau salaire plus juteux devrait être assorti à cette signature. Harry Maguire devrait aussi prolonger d’une saison, avec une autre en option comme l’indique le média d’outre-Manche. Pour rappel, les deux joueurs ont disputé les neuf rencontres depuis l’arrivée de Carrick cette année.